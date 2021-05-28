Galatasaray'dan yapılandırma açıklaması

Galatasaray Kulübü borçlarının yapılandırıldığını açıkladı.

Abone Ol
Galatasaray'dan yapılandırma açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 23:15
Galatasaray Kulübü, bankalar konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızı kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, sözleşmenin bazı detaylarına yer verilerek, "Tüm kredi borçları Türk lirasına çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise kadar anapara ödemesiz dönem olacaktır. Faiz ödemesiz dönem ve ilave nakdi kredi ile nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.