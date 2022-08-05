Galatasaray'dan Tuzlaspor'a gitti!

Galatasaray, genç oyuncusu Süleyman Luş'un Tuzlaspor'a kiralandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Tuzlaspor'a gitti!
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05 Ağustos 2022 17:04
Galatasaray, genç oyuncusu Süleyman Luş'un Tuzlaspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Süleyman Luş'un, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi için Tuzlaspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

21 yaşındaki oyuncu Galatasaray U19 takımıyla toplamda 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
 

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