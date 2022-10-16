Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Transferin son günlerinde sarı kırmızılı takıma imza atan Mata ve Icardi Kayserispor deplasmanında ilk kez ilk 11'de yer aldı. Kerem Aktürkoğlu 9 haftanın ardından ilk 11'in dışında kaldı.Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakada, Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren goller Gavranovic ve Onur Bulut'tan gelirken, Galatasaray'ın tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Galatasaray'ın Kayseri deplasmanında gösterdiği performans taraftarların tepkisine neden oldu.Sarı kırmızılılar Süper Lig'de 7 hafta sonra yenilgi yüzü görürken maçtaki etkisizliği tepkilere neden oldu. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon o istatistiği ile rekor kırmış oldu. Maç boyuncakez top kaybı yapan sarı kırmızılılar, bu alanda sezonun rekorunu kırdı.Galatasaray ayrıca bu sezon dış sahada en fazla isabetli pas (456) ve orta (17) yaptığı maçı geride bıraktı. Okan Buruk'un öğrencilerinin maç içerisinde sergilediği performans, taraftarların tepkisini çekerken, basit top kayıpları eleştirilerin dozunu arttırdı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk başta yenilen ikinci gol olmak üzere kenardan oyuncularına sık sık sert uyarılarda bulundu.Okan Buruk maç sonu yapılan top kayıpları hakkında konuştu. Buruk,dedi.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.