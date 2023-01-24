Galatasaray, Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik protesto kararını yine sürdürdü.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimine temsilci göndermeyen Galatasaray, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimini de protesto etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kura çekimine de temsilci göndermedi.



Kısa bir süre "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sezon sonuna kadar bu protestoyu sürdüreceği ve TFF'nin organizasyonlarına katılmayacağı öne sürüldü.



Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce TFF'nin kulüp başkanlarına yönelik düzenlediği VAR bilgilendirme toplantısına da katılmamıştı.





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