Galatasaray'dan TFF'ye Hakan Ceylan başvurusu!

Galatasaray, 9 maçında VAR ve AVAR olarak görev yapan Hakan Ceylan için TFF'ye başvurdu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye Hakan Ceylan başvurusu!
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23 Mart 2023 08:47
Galatasaray ligde 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için TFF'ye başvurdu.

Sarı kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.

Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken G.Saray 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.

Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı. Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" dedi.  

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