Galatasaray'dan tarihi hedef: 100 milyon euro

Ürün ve forma satışlarında Avrupa'da ilk 10'a giren ve tarihi gelir elde eden Galatasaray, hedefini büyüttü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan tarihi hedef: 100 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 09:29
Son güncelleme 14 Mart 2025 09:30
Galatasaray, saha içindeki başarılı sonuçlarını saha dışına da taşımaya başladı.

Ürün ve forma satışlarında Avrupa'nın birçok devini geride bırakan UEFA finansal raporlarına göre 2024 takvim yılında 85 milyon euro ile 9. sırada yer alan Galatasaray, bu sezon için hedef büyüttü.

5 MİLYON ÜRÜN, 100 MİLYON EURO CİRO

2021/22'de 36 milyon euro, 2022/23'te 54 milyon euro, 2023/24 ise 79 milyon euro forma ve ürün satışı geliri elde eden Galatsaray, bu yıl hedefini 100 milyon euro olarak belirledi.

Ürün adedi olarak 5 milyonu kendine hedef gösteren sarı kırmızılılar, 100 milyon euro ciro yaparak rekoru hedefledi. Galatasaray, bu hedefi gerçekleştirirse 2021'den bu yana neredeyse 3 katlık bir artış yaşamış olacak.

YÜZDE 38 KAR

Galatasaray'ın 100 milyon euro ciro elde ederse yüzde 38 kar elde edeceği öngörüldü.

6.5 MİLYON TARAFTAR ZİYARET ETTİ

Sarı kırmızılı 6.5 milyon taraftarın da GS Store mağazalarını veya internet sitesini ziyaret ettiği de öğrenildi. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery