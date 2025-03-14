Galatasaray'dan tarihi hedef: 100 milyon euro

Galatasaray, saha içindeki başarılı sonuçlarını saha dışına da taşımaya başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ürün ve forma satışlarında Avrupa'nın birçok devini geride bırakan UEFA finansal raporlarına göre 2024 takvim yılında 85 milyon euro ile 9. sırada yer alan Galatasaray, bu sezon için hedef büyüttü.
5 MİLYON ÜRÜN, 100 MİLYON EURO CİRO
2021/22'de 36 milyon euro, 2022/23'te 54 milyon euro, 2023/24 ise 79 milyon euro forma ve ürün satışı geliri elde eden Galatsaray, bu yıl hedefini 100 milyon euro olarak belirledi.
Ürün adedi olarak 5 milyonu kendine hedef gösteren sarı kırmızılılar, 100 milyon euro ciro yaparak rekoru hedefledi. Galatasaray, bu hedefi gerçekleştirirse 2021'den bu yana neredeyse 3 katlık bir artış yaşamış olacak.
YÜZDE 38 KAR
Galatasaray'ın 100 milyon euro ciro elde ederse yüzde 38 kar elde edeceği öngörüldü.
6.5 MİLYON TARAFTAR ZİYARET ETTİ
Sarı kırmızılı 6.5 milyon taraftarın da GS Store mağazalarını veya internet sitesini ziyaret ettiği de öğrenildi.
Ürün ve forma satışlarında Avrupa'nın birçok devini geride bırakan UEFA finansal raporlarına göre 2024 takvim yılında 85 milyon euro ile 9. sırada yer alan Galatasaray, bu sezon için hedef büyüttü.
5 MİLYON ÜRÜN, 100 MİLYON EURO CİRO
2021/22'de 36 milyon euro, 2022/23'te 54 milyon euro, 2023/24 ise 79 milyon euro forma ve ürün satışı geliri elde eden Galatsaray, bu yıl hedefini 100 milyon euro olarak belirledi.
Ürün adedi olarak 5 milyonu kendine hedef gösteren sarı kırmızılılar, 100 milyon euro ciro yaparak rekoru hedefledi. Galatasaray, bu hedefi gerçekleştirirse 2021'den bu yana neredeyse 3 katlık bir artış yaşamış olacak.
YÜZDE 38 KAR
Galatasaray'ın 100 milyon euro ciro elde ederse yüzde 38 kar elde edeceği öngörüldü.
6.5 MİLYON TARAFTAR ZİYARET ETTİ
Sarı kırmızılı 6.5 milyon taraftarın da GS Store mağazalarını veya internet sitesini ziyaret ettiği de öğrenildi.