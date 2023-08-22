Galatasaray'dan sürpriz: Rollheiser

Galatasaray Transfer haberleri: Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser ile ilgileniyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Galatasaray'dan sürpriz: Rollheiser
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2023 21:49
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser'i kadrosuna katmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterien Rollheiser'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

River Plate altyapısında yetişen 23 yaşındaki futbolcu, A takımın ardından geçen yıl Estudiantes'e transfer olmuştu. Asıl mevki sağ kanat olan Arjantinli futbolcu, sol kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery