Galatasaray'dan suç duyurusu kararı!

Galatasaray, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"
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