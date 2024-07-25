Galatasaray'dan suç duyurusu kararı!

Galatasaray, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan suç duyurusu kararı!
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25 Temmuz 2024 23:21
Galatasaray, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"

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