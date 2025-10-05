Galatasaray'dan Singo açıklaması!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo için açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.
24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
