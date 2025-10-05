05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
14:30
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
0-144'
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
0-1DA
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
15:30
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
0-042'
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
15:00
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Galatasaray'dan Singo açıklaması!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

05 Ekim 2025 13:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Singo açıklaması!
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
