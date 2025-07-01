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Galatasaray'dan sermaye artırımını duyurdu

Galatasaray, 8.1 milyar TL bedelli sermaye artırımıyla sermayesini 13.5 milyar TL'ye çıkaracağını duyurdu. Yeni pay alma hakkı süresi 15 gün olacak.

calendar 01 Temmuz 2025 00:25 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'dan sermaye artırımını duyurdu
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Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

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