Galatasaray'dan Şanlıurfa'ya transferi açıklandı

Trendyol 1. ekiplerinden Şanlıurfaspor iddialı kadro kurmak için bir transfer daha yaptı.
Şanlıurfaspor, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında çokça forma giyse de A takım ile resmi maçta süre bulamadı.
Şanlıurfaspor, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında çokça forma giyse de A takım ile resmi maçta süre bulamadı.