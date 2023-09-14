Galatasaray'dan Şanlıurfa'ya transferi açıklandı

Şanlıurfaspor, Özgür Baran Aksaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'dan Şanlıurfa'ya transferi açıklandı
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14 Eylül 2023 17:17
Son güncelleme 14 Eylül 2023 17:33
Trendyol 1. ekiplerinden Şanlıurfaspor iddialı kadro kurmak için bir transfer daha yaptı.

Şanlıurfaspor, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında çokça forma giyse de A takım ile resmi maçta süre bulamadı.



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