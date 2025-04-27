Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze

Galatasaray'ın, Monaco'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jordan Teze ile ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
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27 Nisan 2025 11:40
Son güncelleme 27 Nisan 2025 11:50
Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jordan Teze ile ilgilendiği öğrenildi.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde sağ bek rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Jordan Teze'nin transferi için ön hazırlıkların yapıldığı ve kulübü Monaco ile temasların önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi.

21 MAÇ, 2 GOL

Geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven'dan Monaco'ya transfer olan Teze, Fransa Ligue 1'de bu sezon 21 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

JORDAN TEZE KİMDİR?

30 Eylül 1999 tarihinde Hollanda'nın Groningen kentinde dünyaya gelen Jordan Teze, profesyonel futbol kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başladı. 1.83 metre boyundaki oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. 2023 yılında Monaco'ya transfer olan Teze, Fransa Ligue 1'de istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Hollanda A Milli Takımı'nda da forma giyen Teze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilmektedir. 

 
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