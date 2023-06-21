Galatasaray'dan Rusya'ya gidiyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Beknaz Almazbekov, Rubin Kazan'la anlaştı.
Sözleşmesi biten 17 yaşındaki Kırgız asıllı oyuncu, alt yaş kategorilerinde adından söz ettirdiği sarı-kırmızılı kulüpte 1 dakika bile A Takım'da süre alamadan ayrılacak.
Beknaz, milli takım tercihihi de Kırgızistan'dan yana kullanmıştı.
Sözleşmesi biten 17 yaşındaki Kırgız asıllı oyuncu, alt yaş kategorilerinde adından söz ettirdiği sarı-kırmızılı kulüpte 1 dakika bile A Takım'da süre alamadan ayrılacak.
Beknaz, milli takım tercihihi de Kırgızistan'dan yana kullanmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ