Galatasaray'dan Rusya'ya gidiyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Beknaz Almazbekov, Rus ekiplerinden Rubin Kazan ile anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Rusya'ya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2023 10:58
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Beknaz Almazbekov, Rubin Kazan'la anlaştı.

Sözleşmesi biten 17 yaşındaki Kırgız asıllı oyuncu, alt yaş kategorilerinde adından söz ettirdiği sarı-kırmızılı kulüpte 1 dakika bile A Takım'da süre alamadan ayrılacak.

Beknaz, milli takım tercihihi de Kırgızistan'dan yana kullanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery