Galatasaray'dan puan farkı göndermesi

Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkının 6 olması üzerine bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'dan puan farkı göndermesi
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02 Şubat 2023 22:23
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakması ve ardından puan farkının 6'ya çıkması üzerine bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiği maçtan toplu sevinç fotoğrafı ve 6 puan farkı gösterir şekilde Fredrik Midtsjö ve 6 numaralı forması gösterildi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

 


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