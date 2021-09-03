Galatasaray'dan Omar'a kesintili ödeme

Galatasaray'da mevcut kadroda olmasına ve idmanlara katılmasına rağmen tedavisi devam eden ve uzun bir saha daha sahalardan uzak kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin lisansı bir kez daha donduruldu anacak maaşı ödenmeye devam ediyor.



Buna karşın maaş üzerinde ciddi bir kesinti yapıldığı ve yıllık ücretin küçük bir kısmının ödenmesinin Omar tarafından da kabul edildiği bildirildi.



Omar'ın Mart ayında sahalara dönmesi, gelecek sezon itibarıyla da kadroya dahil edilmesi planlanıyor.



Omar Elabdellaoui'nin bu yıllık net ücreti ise 1 milyon 350 bin euro olarak dikkat çekiyordu.



