Galatasaray'dan nokta atışı: Carlos Vinicius

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, şimdiden beklenen katkıyı yapmış durumda.
Sezon başında Gomis'e veda eden Galatasaray, yedek forvet olarak sezon başında Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Icardi'nin arkasında kalan iki oyuncu da beklenen katkıyı yapamadı ve ara transfer döneminde ayrıldı.
Yeni yedek forvet Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında oyuna girer girmez galibiyet golünü attı ve isabetli transfer olduğunu kanıtladı. Vinicius'u, takım arkadaşları soyunma odasında tebrik etti.
Sezon başında Gomis'e veda eden Galatasaray, yedek forvet olarak sezon başında Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Icardi'nin arkasında kalan iki oyuncu da beklenen katkıyı yapamadı ve ara transfer döneminde ayrıldı.
Yeni yedek forvet Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında oyuna girer girmez galibiyet golünü attı ve isabetli transfer olduğunu kanıtladı. Vinicius'u, takım arkadaşları soyunma odasında tebrik etti.
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