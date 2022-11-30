Galatasaray, Kolombiyalı forvet için görüşmelere şimdiden başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak kontratında 1 yıllık opsiyon bulunan Luis Muriel'in, Atalanta ile yeniden mukavele imzalamadan önce Galatasaray Yönetimi'nin araya girdiği ve Kolombiyalı forveti ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.Forvet operasyonuna erken başlayan Galatasaray'da Luis Muriel için üst üste hamleler yapılıyor. Bir yandan Lyon'dan Moussa Dembele'yi renklerine bağlamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da sezon sonu için Muriel'i ikna edip, bonservisleri Galatasaray'a ait olan iki önemli forvetle yola devam etmeyi hedefliyor.Bu sırada Icardi'den de vazgeçmeyen Galatasaray'ı çok yoğun günler bekliyor. Üstelik bu operasyonun eksiksiz tamamlanması hiç kolay görünmüyor. İşte bu nedenle, şimdiden gündemdeki isimler üzerinde yoğun baskı kuruluyor. Hatta Atalanta'nın 31 yaşındaki forveti Luis Muriel ile ilk temasın gerçekleştiği belirtiliyor.Sezon sonunda İtalyan kulübüyle mukavelesi sona erecek olan tecrübeli golcünün 1 yıllık opsiyon maddesi bulunuyor. Çizme basınına göre Atalanta ile Muriel arasında kontrat görüşmeleri başladı. Ancak Güney Amerikalı yıldızın, yeni teklifi yeterli bulmadığı için süreci bekletmeye aldığı bildirildi.Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip, Muriel üzerinde bir imza baskısı kurmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi, daha iyi bir kontrat teklifiyle Muriel'i ikna etmeyi hedefliyor.Galatasaray'da ikinci forvet olarak düşünülen Luis Muriel için şu ana kadar kulüpler 60 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. Kariyerine ülkesinde Deportivo Cali formasıyla başlayan Muriel, 2010'da 1.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer olarak Avrupa'ya adımını attı.2015'te 12 milyon Euro'ya Sampdoria'ya imza atan başarılı golcü, 2017'de 24.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. 2019'da ise Atalanta, 21 milyon Euro ödeyerek Muriel'i kadrosuna kattı.