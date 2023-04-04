Galatasaray'dan Milot Rashica operasyonu

Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica'nın bonservisini almak için yönetim harekete geçiyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibi Norwich City'den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak.



BREMEN 11 MİLYON EURO İSTİYOR



Norwich'in 2021- 22 sezonu başında 11 milyon euroya Werder Bremen'den transfer ettiği Kosovalı yıldız için kulübü aynı bonservisi istese de yönetim bunu gerçekçi bulmuyor.



İngiltere Championship Ligi'nde 7. sırada olan ve Premier Lig için play-off kovalayan Norwich'in aynı ligde kalması halinde Aslan, avantajlı olacak.



Yönetim, ilk etapta 5 milyon euroyu 3 yıllık taksitler halinde ödemek üzere teklifini yapacak. Eli güçlü olan Galatasaray cephesi oyuncunun da kalmak istemesi nedeniyle bonuslarla teklifi yükseltme opsiyonunu da elinde tutuyor.









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