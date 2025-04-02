Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!
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02 Nisan 2025 23:04
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.

Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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