Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.
Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.
Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.