Galatasaray'dan Luyindama sürprizi

Galatasaray yönetimi gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Luyindama için kararını verdi

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'dan Luyindama sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2021 09:17
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Galatasaray'da iç transferde Christian Luyindama ile imzaların atılacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro yatırım yaptığı Luyindama'nın Marcao gibi 1 yıl sonra bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak. Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Önce uzatacak, sonra satacak" başlıklı haber şu şekilde...

Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı.

1 milyon 50 bin Euro ücreti 1.3 milyon Euro seviyesine çekilecek Luyindama'yı uzun vadede satmayı planlayan Galatasaray'ın, Alpaslan Öztürk transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 

Luyindama bu sezon ligde 24 maça çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.