Galatasaray'dan Luyindama sürprizi

Galatasaray'da iç transferde Christian Luyindama ile imzaların atılacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro yatırım yaptığı Luyindama'nın Marcao gibi 1 yıl sonra bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak. Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Önce uzatacak, sonra satacak" başlıklı haber şu şekilde...



Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı.



1 milyon 50 bin Euro ücreti 1.3 milyon Euro seviyesine çekilecek Luyindama'yı uzun vadede satmayı planlayan Galatasaray'ın, Alpaslan Öztürk transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



Luyindama bu sezon ligde 24 maça çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi.