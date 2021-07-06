Galatasaray'dan Jens Larsen'e yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in raporuna göre hareket edilirken, transfer önceliklerinden birisi de sağ bek bölgesi.



Omar Elabdellaoui'nin 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrası Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi bir türlü başaramadı. Yedlin'in sezon öncesi hazırlık kampındaki görüntüsünü yeterli bulmayan Terim ve kurmayları sağ beke takviye yapılmasını kararlaştırdı.



Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar'ın Jens Stryger Larsen'e yöneldiği öne sürüldü.



GALATASARAY LARSEN'İ STATTA İZLEDİ



La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı özel haberinde Cim Bom'un 30 yaşındaki futbolcuyu Danimarka'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği EURO 2020 çeyrek final karşılaşmasında bir gözlemcisine izlettiğini duyurdu. İtalyan muhabir, bir yıllık mukavelesi kalan deneyimli savunmacının Udinese'den bu yaz ayrılmak istediğini iddia etti.







