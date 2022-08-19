Galatasaray'dan Isak Hien'e yakın takip!

Stoper transferini en kısa sürede bitirmek isteyen Galatasaray 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Gent formasını giyen Andreas Hanche Olsen'le anlaşma sağlayan yönetim, transfere son noktayı koymak için alternatif isimlerle yapılan görüşmelerin neticelenmesini bekliyor.



SCOUT EKİBİ GÖREVLENDİRDİ



Bu isimlerden birisi de Isak Hien... Sarı-Kırmızılılar, Djurgarden formasını giyen İsveçli yıldızla yaklaşık 1 hafta temas sağlamıştı. İsveç basınına göre Galatasaray, Hien transferiyle ilgili bir adım daha attı ve genç yıldızı izlemesi için scout ekibi görevlendirdi.



Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Djurganden'in dün Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Apoel ile oynadığı maçta tribünde yer aldığı ifade edildi. Sahaya ilk 11'de çıkan Isak Hien 90 dakika forma giyerken başarılı bir performans sergiledi. İsveçli savunmacıyı Galatasaray'ın dışında Ajax ve Hellas Verona'dan yetkililerin de canlı olarak seyrettiği belirtildi.



OKAN BURUK'A SUNULACAK



Sarı-Kırmızılı yetkililerin Isak Hien'le ilgili raporlarını bugün teknik direktör Okan Buruk'a ulaştıracakları ve ardından genç yıldızla ilgili kesin kararın verileceği öğrenildi.



23 yaşında ve 1.91 boyunda olan Isak Hien kulübüyle 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bu sezon Djurganden formasıyla 21 maçta forma giyen Isak Hein 3 gol atıp 1 asist yaptı. Geçtiğimiz yılın başında Vasalund takımından bedelsiz olaran Djurgarden'e transfer olan genç stoper son dönemde önemli bir çıkış yakaladı.





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