Galatasaray'dan genç yıldız hamlesi: Castillo

Devre arasında en az üç takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Midtjylland'ın genç yıldızı Denil Castillo'yu gündemine aldı.

20 Kasım 2025 09:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan genç yıldız hamlesi: Castillo
Devre arasında kadrosunu minimum 3 futbolcuyla takviye etmek isteyen Galatasaray'da gündem ısınıyor.
 
Yönetimin sezon başında boş bırakılan 2003 kontenjanı için çalışmalar yaptığı ve bazı isimlerin öne çıktığı öğrenildi.
 
Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Denil Castillo ile yakından ilgileniyor.
 
Scout ekibinin Ekvadorlu orta alan oyuncusunu yaklaşık 1.5 yıldır takip ettiği, ayrıca izleme komitesinin de 4-5 kez Danimarka'ya gittiği belirlendi.
 
Bu sezon Midtjylland formasıyla 26 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Denil Castillo 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
 
İLK RAPOR ÇOK OLUMLU
 
2023 yılında Quito takımından 800 bin Euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer olan 21 yaşındaki futbolcu kısa bir süre Partizan'da kiralık olarak da oynadı.
 
Geçen yıl haziran ayında 4 milyon euro karşılığında Midtjylland'a transfer olan Castillo, Danimarka ekibinde büyük bir çıkış yakaladı.
 
İzleme komitesinin genç yıldızla ilgili raporunun son derece olumlu olduğu öğrenildi.
 
Eğer teknik heyetten de aynı doğrultuda bir geri dönüş gelirse yönetimin hemen Midtjylland'la temasa geçmesi bekleniyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
