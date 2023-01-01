Galatasaray'dan Fransa'ya yıldız çıkarması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.Okan Buruk yönetiminde zirve mücadelesi veren sarı kırmızılar şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor. Seferovic'ten memnun kalmayan Okan Buruk hücum hattını güçlendirmek istiyor.Okan Buruk'un istediği isimlere yönelen sarı kırmızılı yönetim soluğu Fransa'da aldı.Fransız basınında yer alan habere göre, Lille forması giyen Jonathan Bamba ile Galatasaray ilgileniyor. Galatasaray'ın yanı sıra Fransız yıldız için Tottenham ve Napoli kulüpleride devrede.Jonathan Bamba bu sezon Lille formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki Fransız oyuncu 4 gol katkısı sağladı. 3 de asist yaptı.Kulübüyle sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan kanat oyuncusunun 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.Burak Yılmaz ve Zeki Korkmaz ile birlikte Lille'nin şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Yıldız oyuncu o sezon gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.2018 yılında Saint-Etienne takımından Lille'ye transfer oldu. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.Jonathan Bamba sağ ve sol kanatta görev alıyor. Bamba, kariyerinde Saint-Etienne, Paris FC, Angers, Lille formalarını giydi.Kulüp kariyerinde 289 maçta görev aldı. Fransız oyuncu 289 müsabakada 47 gol attı.Lille OSC takımında Forvet mevkinde forma giyen Jonathan Bamba, 26 Mart 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 70 kilo olan Jonathan Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.