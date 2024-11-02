Galatasaray'dan ezeli rakiplerine büyük gol farkı!

Galatasaray, 10 haftada 29 gole ulaşırken Fenerbahçe ve Beşiktaş 20'şer, Trabzonspor ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ezeli rakiplerine büyük gol farkı!
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02 Kasım 2024 11:32
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8, Trabzonspor'un 16 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Süper Lig'de atılan gol sayısında da ezeli rakiplerine ciddi bir fark attı. Sarı kırmızılılar bu sezon 29 kez ağlara havalandırarak bu alanda da 1. sıraya çıkarken Fenerbahçe ve Beşiktaş 20'şer, Trabzonspor ise 9 gol sevinci yaşadı. Skor katkısı anlamında Cimbom'u diğer üç büyükten ayıran iki önemli istatistik öne çıkıyor.

YILDIZLARDAN 4'ER GOL

Ligde en çok oyuncusundan skor katkısı alan takım Galatasaray. Sarı kırmızılılar geride kalan 10 maçlık periyotta 29 gol sevinci yaşarken tam 11 oyuncusu fileleri havalandırmayı başardı. Bu rakam Beşiktaş'ta 6, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ise 5'te kaldı. Galatasaray'da Barış Alper, Icardi, Osimhen 4'er, Mertens 3, Batshuayi, Yunus, Abdülkerim, Sara, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Torreira da 1 kez gol atmayı başardı.

YERLİLER FARK YARATTI

Ligde yerli oyuncuları en çok atan takım da Galatasaray. Sarı kırmızılıların bu sezonki 29 golünün 10'u yani yüzde 34'ü Türk oyunculardan geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaydettiği tüm goller yabancı futbolculardan gelirken yerlilerden henüz gol sevinci yaşayabilen olmadı. Sadece yerli oyuncuların attığı gole göre yapılan puan sıralamasında Galatasaray yine lider olurken, Kanarya 14., Kartal ise 18. durumda. Trabzon'da ise 2 gol Umut Bozok ve Okay'dan geldi.



 
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