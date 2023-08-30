Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Kadrosuna mutlaka bir orta saha katmak isteyen sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Molde forması giyen Emil Breivik'in menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Sarı-Kırmızılılar uzun süredir 8 numara arayışında. Bu konuda da birçok yıldız gündeme gelirken son planlamada bu bölgeye biri tartışılmayacak yıldız, diğeri de gelecek vaad eden potansiyelli bir ismin kadroya katılması planlandı. Bu doğrultuda ise ilk gündeme gelen isim çok yakından... Molde eşleşmesi sonrasında Norveç ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik dikkatleri üzerine çekti.
MENAJERİ DUYURDU
Ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan genç oyuncu için Galatasaray hemen operasyona başladı. Öyle ki Breivik'in temsilcisi Jim Solbakken, genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda ilk defa Norveç dışına çıkmış olacak.
RAMS PARK'TA İSTİFRA ETTİ
Emil Breivik, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarının ikisinde de ilk 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın 3-2 kazandığı ilk maçta 90 dakika sahada kalırken, 2-1 Galatasaray galibiyetiyle sona eren İstanbul'daki maçta ise 76. dakikada oyundan çıktı. Emil Breivik, ilk yarının uzatma anlarında istifra etmişti. Genç futbolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahada yapıldı.
EMIL BREIVIK KİMDİR?
Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi. Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Sarı-Kırmızılılar uzun süredir 8 numara arayışında. Bu konuda da birçok yıldız gündeme gelirken son planlamada bu bölgeye biri tartışılmayacak yıldız, diğeri de gelecek vaad eden potansiyelli bir ismin kadroya katılması planlandı. Bu doğrultuda ise ilk gündeme gelen isim çok yakından... Molde eşleşmesi sonrasında Norveç ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik dikkatleri üzerine çekti.
MENAJERİ DUYURDU
Ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan genç oyuncu için Galatasaray hemen operasyona başladı. Öyle ki Breivik'in temsilcisi Jim Solbakken, genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda ilk defa Norveç dışına çıkmış olacak.
RAMS PARK'TA İSTİFRA ETTİ
Emil Breivik, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarının ikisinde de ilk 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın 3-2 kazandığı ilk maçta 90 dakika sahada kalırken, 2-1 Galatasaray galibiyetiyle sona eren İstanbul'daki maçta ise 76. dakikada oyundan çıktı. Emil Breivik, ilk yarının uzatma anlarında istifra etmişti. Genç futbolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahada yapıldı.
EMIL BREIVIK KİMDİR?
Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi. Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.