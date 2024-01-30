Galatasaray'dan direk dövme rekoru!

GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig'de oynadığı maçlarda şutları en fazla direkten dönen takım olan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında da 5 kez direğe takıldı.

, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan direk dövme rekoru!
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30 Ocak 2024 11:22
Galatasaray'ın gol ayakları direklere takılmaya devam ediyor...

Gaziantep FK karşısında geriye düşen ve oldukça zorlanan sarı-kırmızılı takımı adeta direkler durdurdu.

Maçın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin direğe takılmasıyla başlayan seri, 42'de Kerem Demirbay, 57'de Mertens ile devam etti. Bunlar yetmezmiş gibi 78. dakikada ise iki topu direkte patladı. Önce Zaha, ardından da Halil Dervişoğlu çerçeveye takıldı.

REKOR KIRDILAR

Galatasaraylı oyuncular, Gaziantep karşısında 78 dakikada topu 5 kez direğe nişanlarken bu alanda bir rekora imza attı.

Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 5 şutu direkten dönen ilk takım olan Galatasaray, bu dönemde bir sezondaki en yüksek toplam sayısına ulaştı (22). 

 
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