Galatasaray'dan direk dövme rekoru!

'ın gol ayaklarıGaziantep FK karşısında geriye düşen ve oldukça zorlanan sarı-kırmızılı takımı adeta direkler durdurdu.Maçın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin direğe takılmasıyla başlayan seri, 42'de Kerem Demirbay, 57'de Mertens ile devam etti. Bunlar yetmezmiş gibi 78. dakikada ise iki topu direkte patladı. Önce Zaha, ardından da Halil Dervişoğlu çerçeveye takıldı.Galatasaraylı oyuncular, Gaziantep karşısında 78 dakikada topu 5 kez direğe nişanlarken bu alanda bir rekora imza attı.Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 5 şutu direkten dönen ilk takım olan Galatasaray, bu dönemde bir sezondaki en yüksek toplam sayısına ulaştı (22).