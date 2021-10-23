Galatasaray'dan derbi öncesi taraftar kararı

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray, pazar günü antrenmanı NEF Stadyumu'nda taraftara açık yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi öncesi taraftar kararı
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23 Ekim 2021 09:14
Pazartesi günü Beşiktaş ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, pazar günü yapılacak antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık bir şekilde düzenlenmesine karar verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek. Kritik maç öncesinde Galatasaray takımı, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanını NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılılarda 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı. 

İşte yapılan resmi açıklama; "Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.2020-2021 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri ve 5 Lig maç paketi satın alan taraftarlarımız antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler."




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