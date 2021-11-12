Galatasaray'dan Dennis Man için yeni hamle!

Kanat oyuncusu talep eden Fatih Terim'in ,"Sezon başında istedik ama Parma bırakmadı" dediği Dennis Man için Galatasaray'ın yeni bir hamle daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Dennis Man için yeni hamle!
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12 Kasım 2021 11:20
Ara transferde kanatlara takviye isteyen ve yönetime geniş bir liste sunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözü yine Dennis Man'da...

Rumen oyuncuyla ilgili yaz döneminde yapılan girişimleri doğrulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon başında istedik ama Parma bırakmadı" derken, genç oyuncudan henüz vazgeçmiş değil. Özellikle Man'ın son haftalarda Parma'da istediği süreleri alamaması ve hocasıyla sorun yaşaması, Aslan'ın iştahını yeniden kabarttı. Sarı- Kırmızılı kulüp, Parma ile Dennis Man transferini bir kez daha görüşmeyi planlıyor.

Milli takımda kıskaç!

Sarı-Kırmızılı ekibin iki yıldızı Morutan ve Cicaldau da, Romanya Milli Takımı kampında Dennis Man'ı Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak sıkıştırıyor. Ancak oyuncu cephesinde herhangi bir sorun bulunmadığı, menajerler vasıtasıyla birçok görüşme yapıldığı, konunun tamamen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor. Bu arada listedeki diğer oyuncularla da temasların devam ettiği, gelen haberler arasında. 




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