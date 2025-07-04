Galatasaray'dan Breel Embolo hamlesi!

Osimhen'den haber bekleyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.





Cimbom'un Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Breel Embolo ile ilgilendiği iddia edildi. Süper Lig'in bir başka dev kulübü Beşiktaş ile de anılan Embolo'nun Fransız ekibinden ayrılmak istediği ve kendisine kulüp aradığı öğrenildi.





28 yaşındaki İsviçreli golcünün, Monaco ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fransa Ligi'nde 66 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 19 gol atarken 7 de asist yaptı. 77 kez de İsviçre Milli Takımı'nın formasını giydi.



