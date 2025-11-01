Galatasaray'dan 9 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-Kırmızılılar, 9 yıl aradan sonra Trabzonspor'u konuk ettiği bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
Karadeniz temsilcisine iç sahada gol atamadığı son Süper Lig maçını 22 Ekim 2016'da oynayan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada fileleri sarstı.
Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.
