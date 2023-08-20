Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve ligdeki serisine devam etti.
8 MAÇLIK SERİ
Aslan geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom geçen sezonun son 6 haftasını galibiyetle kapatmıştı.
Galatasaray bu sezon da geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
8 MAÇLIK SERİ
Aslan geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom geçen sezonun son 6 haftasını galibiyetle kapatmıştı.
Galatasaray bu sezon da geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.