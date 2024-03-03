Galatasaray Daikin, Karayolları'na set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Daikin, Karayolları'na set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2024 16:57
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Engin Duman

Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Selin Navruz, Alara Altundağ, Leban)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Fatma Beyaz, Eggleston, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)

Setler: 19-25, 26-28, 20-25

Süre: 82 dakika (23, 33, 26)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery