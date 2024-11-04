Galatasaray Daikin'in CEV Challenge Kupası'nda rakibi Wiesbaden

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında salı günü Almanya'nın VC Wiesbaden takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Kasım'da Almanya'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Kasım'da Almanya'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselecek.