Galatasaray'da Ziyech farkı!

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Avusturya'daki kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech farkı!
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19 Temmuz 2024 09:28
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Avusturya kampında performansıyla ön plana çıkan futbolculardan oldu.

Geçen sezon kiralık geldiği sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinden dolayı istikrarlı forma giyemeyen Ziyech, buna rağmen etkili performansıyla elde edilen şampiyonluğa önemli katkı verdi.

Bonservisinin alınmasıyla sezon başı kampında takımla olan Ziyech, hazırlık maçlarında iyi performans sergiledi.

Faslı yıldız, son oynanan Trencin karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başardı.

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