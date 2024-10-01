Galatasaray'da Ziyech endişesi; 15 maç!

Sergio Oliveira ve Leo Dubois'in sözleşmesini sert mali şartlara ve isteklere rağmen fesheden Galatasaray'da Wilfired Zaha ise Lyon'a kiralandı. İlk 11'de düzenli oynama fırsatı bulamayan bu isimler, soyunma odasında çatlak sesler çıkmasına sebep oluyor ve teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre takım içinde huzursuzluk çıkarıyordu.Sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki futbolcu, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek!Yedek kaldığı için bozulanBarış Alper'in ardından Yunus Akgün'ü ilk 11'in bankosu yapan Buruk, yeni transferi Sallai'yi de rotasyona soktu. Ziyech'in yokluğunda ise bu bölgelerde sorun yaşanmadı.