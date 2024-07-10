Galatasaray'da Zaha sevinci!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek olan Galatasaray'da Zaha sevinci yaşanıyor. İzinli olmasına rağmen takıma katılan, fit görüntüsü ile dikkat çeken ve arkadaşlarıyla iletişimi da artan yıldız oyuncuya herkes yeni transfer gözüyle bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha sevinci!
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10 Temmuz 2024 10:20
Geçen sezon formasını Kerem ve Barış Alper'e kaptıran Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da kalma olasılığı her geçen gün artıyor.

West Ham'ın ilgisine rağmen Galatasaray'da devam etmek isteyen Zaha, 3 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen daha önce İstanbul'a gelip bireysel çalışmalara başladı.

Florya'da fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Fildişili yıldıza Okan Buruk yeni transfer gözüyle bakıyor. Takım arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başlayan Zaha'nın hazırlık maçlarında sergileyeceği performans merak ediliyor.

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