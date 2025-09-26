26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Galatasaray'da Yunus Akgün'den tam verim

Okan Buruk'un görev verdiği her pozisyonda etkili oynayan Yunus Akgün, son 3 galibiyetteki katkısıyla dikkat çekiyor; bugün de sahada iz bırakmak istiyor.

26 Eylül 2025 09:09
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un hangi mevkide şans verirse versin katkı aldığı Yunus Akgün, son maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
 
Milli futbolcu, sahaya adımını attığı son üç karşılaşmada da Galatasaray galibiyetinin bir parçası olmayı başardı.
 
Hem hücumdaki etkinliği hem de oyun disiplinine katkısıyla öne çıkan genç yıldız, teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
 
Formunu sürdüren ve her geçen maç ritmini artıran Yunus, bugün oynanacak karşılaşmada da gol ve asist katkısıyla takımına skor avantajı sağlamak istiyor.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
