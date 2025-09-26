Galatasaray'da Yunus Akgün'den tam verim

Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk'un hangi mevkide şans verirse versin katkı aldığı Yunus Akgün, son maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Milli futbolcu, sahaya adımını attığı son üç karşılaşmada da Galatasaray galibiyetinin bir parçası olmayı başardı.

Hem hücumdaki etkinliği hem de oyun disiplinine katkısıyla öne çıkan genç yıldız, teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Formunu sürdüren ve her geçen maç ritmini artıran Yunus, bugün oynanacak karşılaşmada da gol ve asist katkısıyla takımına skor avantajı sağlamak istiyor.