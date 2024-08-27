Galatasaray'da Young Boys öncesi dev prim!

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açdı.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Young Boys öncesi dev prim!
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27 Ağustos 2024 08:30
Galatasaray, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi'nden elde edilecek gelire şiddetle ihtiyacı olan yönetim kesenin ağzını ardına kadar açtı.

Galatasaray'ın bu gece Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Sarı-Kırmızılı oyunculara kişi başı minimum 1 milyon Lira tutarında prim dağıtılacak. 

 
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