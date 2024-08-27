Galatasaray'da Young Boys öncesi dev prim!

Galatasaray, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Devler Ligi'nden elde edilecek gelire şiddetle ihtiyacı olan yönetim kesenin ağzını ardına kadar açtı.
Galatasaray'ın bu gece Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Sarı-Kırmızılı oyunculara kişi başı minimum 1 milyon Lira tutarında prim dağıtılacak.
Devler Ligi'nden elde edilecek gelire şiddetle ihtiyacı olan yönetim kesenin ağzını ardına kadar açtı.
Galatasaray'ın bu gece Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Sarı-Kırmızılı oyunculara kişi başı minimum 1 milyon Lira tutarında prim dağıtılacak.