Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-

maçı oynandı.



Wolverhampton'da Galatasaray'a transfer olan Mario Lemina ise 5 yıl sonra ilk kez giydiği Sarı-Kırmızılı formayla ilk asistini yaptı.





Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski ve 5 yıl sonra Galatasaray'a dönen Mario Lemina, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Attila Mocsi'den önce kafayı vuran Victor Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi.Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Mario Lemina kafayla kale sahasına indirdi. Osimhen'in kafa vuruşunda top direğin yanından ağlarla buluştu.