Galatasaray'da takıma alacaklarının önemli bir kısmını ödeyen yönetim, yeni sözleşme imzalanacak oyuncular konusunda da önemli bir adım attı.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI
Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün başta olmak üzere yerli oyuncuların sözleşmelerine yapılacak iyileştirmeler konusunda son aşamaya gelindi.
KASIM SONU SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılı yönetim, kalan alacaklar için takıma verilen 'kasım ayının sonu' tarihine kadar yıldız oyuncuları ile yeni sözleşme görüşmelerini de tamamlamayıı hedefliyor.
Galatasaray'da Yunus Akgün bu sezon çıktığı 14 maçta 5 gol 1 asist kaydederken, Barış Alper Yılmaz 16 maçta 5 gol 1 asist yaptı.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI
Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün başta olmak üzere yerli oyuncuların sözleşmelerine yapılacak iyileştirmeler konusunda son aşamaya gelindi.
KASIM SONU SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılı yönetim, kalan alacaklar için takıma verilen 'kasım ayının sonu' tarihine kadar yıldız oyuncuları ile yeni sözleşme görüşmelerini de tamamlamayıı hedefliyor.
Galatasaray'da Yunus Akgün bu sezon çıktığı 14 maçta 5 gol 1 asist kaydederken, Barış Alper Yılmaz 16 maçta 5 gol 1 asist yaptı.