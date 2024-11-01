Galatasaray'da yeni sözleşmeler yükleniyor

Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Türk oyuncuları ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni sözleşmeler yükleniyor
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01 Kasım 2024 09:17
Galatasaray'da takıma alacaklarının önemli bir kısmını ödeyen yönetim, yeni sözleşme imzalanacak oyuncular konusunda da önemli bir adım attı.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI

Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün başta olmak üzere yerli oyuncuların sözleşmelerine yapılacak iyileştirmeler konusunda son aşamaya gelindi.

KASIM SONU SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı yönetim, kalan alacaklar için takıma verilen 'kasım ayının sonu' tarihine kadar yıldız oyuncuları ile yeni sözleşme görüşmelerini de tamamlamayıı hedefliyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün bu sezon çıktığı 14 maçta 5 gol 1 asist kaydederken, Barış Alper Yılmaz 16 maçta 5 gol 1 asist yaptı.



 
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