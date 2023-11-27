Galatasaray'da yedeklerden mesaj var!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği maçta yedek kulübesinde oturan sarı-kırmızılı futbolcuların, antrenmandaki hırsı dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yedeklerden mesaj var!
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27 Kasım 2023 10:18
Alanya galibiyetinin ardından Galatasaray, ara vermeden Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı. Gruptan çıkmak için kritik bir Manchester United maçı oynayacak olan Galatasaray, Florya'da hemen toplandı.

Çift kale maç ile sona eren antrenmanda yüzler gülerken, Alanya müsabakasında ilk 11'de yer almayan isimlerin hırsı da dikkatlerden kaçmadı...

Alanya maçındaki yedek isimlerin idmandaki performansları beğeni topladı. 

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