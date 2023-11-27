Alanya galibiyetinin ardından Galatasaray, ara vermeden Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı. Gruptan çıkmak için kritik bir Manchester United maçı oynayacak olan Galatasaray, Florya'da hemen toplandı.
Çift kale maç ile sona eren antrenmanda yüzler gülerken, Alanya müsabakasında ilk 11'de yer almayan isimlerin hırsı da dikkatlerden kaçmadı...
Alanya maçındaki yedek isimlerin idmandaki performansları beğeni topladı.
Çift kale maç ile sona eren antrenmanda yüzler gülerken, Alanya müsabakasında ilk 11'de yer almayan isimlerin hırsı da dikkatlerden kaçmadı...
Alanya maçındaki yedek isimlerin idmandaki performansları beğeni topladı.