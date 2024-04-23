Galatasaray'da Wilfried Zaha unutuldu

Pendıkspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Berkan, Tete, Vinicius ve Davinson Sanchez oyuna girdi. Wilfried Zaha ise kulübeden çıkamadı.Yedek kaldığı için morali bozuk olan Fildişi Sahilli yıldız, kalan 5 haftada hocası Okan Buruk'tan şans bekliyor.Barış Alper ve Ziyech'ten memnun olan Buruk'un Zaha'yı ilk 11'de düşünmediği belirtildi.