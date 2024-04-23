Galatasaray'da Wilfried Zaha unutuldu

Pendikspor maçında süre alamayan Wilfried Zaha, son dönemde adeta kulübede unutuldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Wilfried Zaha unutuldu
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23 Nisan 2024 09:44
Pendıkspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Berkan, Tete, Vinicius ve Davinson Sanchez oyuna girdi. Wilfried Zaha ise kulübeden çıkamadı.

Yedek kaldığı için morali bozuk olan Fildişi Sahilli yıldız, kalan 5 haftada hocası Okan Buruk'tan şans bekliyor.

Barış Alper ve Ziyech'ten memnun olan Buruk'un Zaha'yı ilk 11'de düşünmediği belirtildi. 

 
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