Galatasaray'da Wilfried Zaha ilk 11'e göz kırpıyor

Galatasaray'da son haftalarda yedek soyunan Wilfried Zaha, Antalya kampını verimli geçirdi.
Kasımpaşa karşısında sonradan girerek etkili olan Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e göz kırptı. Okan Buruk, Hatay maçında form grafiği artan yıldız ile Kerem arasında tercih yapacak.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.
Kasımpaşa karşısında sonradan girerek etkili olan Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e göz kırptı. Okan Buruk, Hatay maçında form grafiği artan yıldız ile Kerem arasında tercih yapacak.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.