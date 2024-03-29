Galatasaray'da Wilfried Zaha ilk 11'e göz kırpıyor

﻿Galatasaray'da son haftalarda yedek soyunan Wilfried Zaha, Antalya kampını verimli geçirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Wilfried Zaha ilk 11'e göz kırpıyor
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29 Mart 2024 11:34
Galatasaray'da son haftalarda yedek soyunan Wilfried Zaha, Antalya kampını verimli geçirdi.

Kasımpaşa karşısında sonradan girerek etkili olan Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e göz kırptı. Okan Buruk, Hatay maçında form grafiği artan yıldız ile Kerem arasında tercih yapacak.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.

 
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