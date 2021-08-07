Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları başladı

İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları başladı
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07 Ağustos 2021 00:11
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılığa yönelik dar alan oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde, çift kale taktik maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

St. Johnstone ile İstanbul'da oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maçta 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray, cumartesi akşamı yapacağı idmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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