Galatasaray'da sözleşme fesih; Yunanistan'a gitti!

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray, Oliveira için daha sonra bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.
Oliveira için paylaşım daha yapan Galatasaray, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin mücadele ve katkın için teşekkürler Sergio! Gelecekteki kariyerinde başarılar!" ifadelerini kullandı.
5.8 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.
YENİ ADRESİ YUNANİSTAN
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Sergio Oliveira'nın yeni adresi Yunanistan oldu. Oliveira, Olympiakos'a imza attı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray, Oliveira için daha sonra bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.
Oliveira için paylaşım daha yapan Galatasaray, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin mücadele ve katkın için teşekkürler Sergio! Gelecekteki kariyerinde başarılar!" ifadelerini kullandı.
5.8 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.
YENİ ADRESİ YUNANİSTAN
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Sergio Oliveira'nın yeni adresi Yunanistan oldu. Oliveira, Olympiakos'a imza attı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.