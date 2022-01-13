Galatasaray'da Solbakken seferi başladı

"Proje değil uygulayacak kişi değişti" diyen Başkan Elmas, transfere hız verirken, Terim'in en çok istediği oyunculardan Solbakken için harekete geçiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Solbakken seferi başladı
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13 Ocak 2022 11:46
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Başkan Burak Elmas, "Proje değil, uygulayacak kişi değişti" diyerek aynı sistemin süreceğinin sinyallerini vermişti. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da yeniden hız kazanmış durumda. Gündemin ilk sırasında ise yine Ola Solbakken'in olduğu öğrenildi.

Norveçli futbolcuyla daha önce el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör değişikliği sebebiyle genç oyuncuyu yeniden ikna etmeyi deneyecek. Daha sonra 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Bodo Glimt'le bonservis bedeli ve ödeme planı gibi konular tekrar masaya yatırılacak. 

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