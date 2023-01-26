Galatasaray'da sıradaki imza; Metehan Baltacı

Son günlerde genç oyuncularıyla yeni mukavele imzalayan ve sözleşme ücretlerinde iyileştirmeye giden Galatasaray'da, sıradaki hedef Metehan Baltacı.20 yaşındaki stoperin temsilcisiyle görüşmelerin yapıldığı, kontratın 2026 yılına kadar uzatılacağı bildirildi.Kamp dönemindeki performansıyla A takıma yükselmeyi başaran Metehan, hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabiliyor.Galatasaray'ın genç yıldız adayı Metehan Baltacı'nın kulüple olan sözleşmesi devam ediyor. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun Sarı-Kırmızılı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.Galatasaray'da savunma sorunu yaşanırken Emin Bayram ile birlikte yedeklerde tek olan Metehan Baltacı, Süper Lig'de forma giyme şansı elde edemedi. Genç oyuncu Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı. Ofspor maçında 90 dakilka forma giyerken GMG Kastamonu maçının ise son 17 dakikasında oyuna girdi.