Galatasaray'da Singo'ya 20 dakika yetti!

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Singo, kısa sürede performansıyla etkiledi.
KATKI SAĞLADI
Çaykur Rize maçının son anlarında oyuna dahil olan Wilfried Singo dün ise daha fazla süre alabildi. Sanchez'in yerine oyuna dahil olan Fildişili futbolcu yaptığı hamleler ile takım arkadaşı kadar takıma katkı sağladı.
24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı, Monaco'dan Galatasaray'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
