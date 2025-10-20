Galatasaray'da Singo gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.
Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.
TRABZONSPOR DERBİSİNE YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray adına 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Fenerbahçe
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|19
|4
|Gaziantep FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|17
|5
|Göztepe
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|16
|6
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|8
|Alanyaspor
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|13
|9
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|10
|Antalyaspor
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|15
|Başakşehir
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|6
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|5
|18
|Karagümrük
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|3