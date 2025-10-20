Galatasaray'da Singo gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı.



A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.



Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.



TRABZONSPOR DERBİSİNE YETİŞMESİ BEKLENİYOR



Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray adına 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.







