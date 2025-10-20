20 Ekim
Galatasaray'da Singo gelişmesi!

Galatasaray'da bir süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.

TRABZONSPOR DERBİSİNE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray adına 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
